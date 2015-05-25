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    В Пакистане два человека погибли при разгоне массовой акции протеста адвокатов

    Демонстрации стали реакцией на убийство одного из руководителей Ассоциации адвокатов Пенджаба

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Два человека погибли при разгоне акции протеста адвокатов в пакистанском городе Сиалкот, расположенном в провинции Пенджаб, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Утром в нескольких городах провинции, в том числе в Сиалкоте, Лахоре, Фейсалабаде и Мултане, начались массовые акции протеста юристов, вызванные убийством одного из руководителей Ассоциации адвокатов Пенджаба.

    Первоначально демонстрации и митинги носили мирный характер, однако затем ситуация вышла из-под контроля: в центре Сиалкота их участники окружили офис начальника местной полиции и подожгли его.

    Из-за резкого обострения обстановки и сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь на поражение.

    В связи с событиями в Сиалкоте во вторник по всей стране пройдет массовая забастовка адвокатов.

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