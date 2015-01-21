В Пакистане арестована группа экстремистов, планировавших теракты

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В столице Пакистана Исламабаде арестована группа экстремистов, которая планировала устроить серию терактов. Как отмечает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо жителей северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По информации, они намеревались осуществить в Исламабаде ряд террористических вылазок с применением взрывчатки и автоматического оружия.

В полиции также не исключают, что все четверо являются смертниками. До окончания следственных мероприятий личности задержанных будут держаться в секрете.

Отметим, что накануне днем в городе Равалпинди в ходе проверки документов у пассажиров автобуса, направлявшегося из Пешавара, смертник подорвал себя гранатой. Никто из пассажиров и полицейских не пострадал.