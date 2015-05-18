​В Пакистане арестовали подозреваемых в нападении на автобус

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Полиция Пакистана арестовала четверых подозреваемых в нападении на автобус в Карачи, жертвами которого, по уточненным данным, стали 45 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в среду в районе Сафура Готх. В автобусе во время атаки находились около 60 человек. По данным полиции, от шести до восьми террористов подъехали к автобусу на трех мотоциклах. Сначала они обстреляли автобус снаружи, затем ворвались внутрь и расстреляли пассажиров в упор. После этого им удалось скрыться. Ответственность за нападение взяли на себя пакистанские талибы.

По словам высокопоставленного чиновника комиссии, созданной для расследования теракта, были задержаны четыре подозреваемых в причастности к убийствам пассажиров автобуса.

Он подчеркнул, что "все они являются боевиками запрещенной группировки".