В операции НАТО Eastern Sentry примут участие Испания, Британия, Италия и Швеция

Испания, Великобритания, Италия и Швеция присоединятся к операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж"), направленной на укрепление восточного фланга альянса.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Четыре германских истребителя Eurofighter, находящиеся на авиабазе на северо-востоке ФРГ, приведены в состояние повышенной готовности. Кроме того, 14 сентября в Польшу прибыли три вертолета из Чехии. <…> Испания и Великобритания в ближайшее время объявят о своей поддержке операции. Италия и Швеция также дали понять, что приняли решение содействовать ее проведению", - отмечается в тексте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 сентября объявил о начале операции Eastern Sentry. Она стала итогом консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА. Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ.