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В ООН заявили о росте угрозы судоходству на фоне последних событий в Йемене

В ООН заявили о росте угрозы судоходству на фоне последних событий в Йемене Последнее развитие событий в Йемене и в акватории Красного моря указывает на рост угрозы международному судоходству и чревато эскалацией.
Другие страны
23 июля 2024 г. 21:22
В ООН заявили о росте угрозы судоходству на фоне последних событий в Йемене

Последнее развитие событий в Йемене и в акватории Красного моря указывает на рост угрозы международному судоходству и чревато эскалацией.

Как передает Report, об этом заявил специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене.

"Коммерческие суда тонут и получают повреждения, гибнут гражданские лица, экипаж судна Galaxy Leader до сих пор незаконно остается под стражей, международная торговля нарушена. В то же время США и Великобритания продолжают наносить удары по военным целям на территории, находящейся под контролем йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах". Вызывает тревогу отсутствие каких-либо признаков деэскалации, не говоря уже об урегулировании. Последние события демонстрируют подлинную угрозу разрушительной эскалации, распространяющейся на весь регион", - сказал спецпосланник.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

Хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. После одной из таких атак в Красном море ранее затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате удара было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

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