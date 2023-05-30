В ООН заявили о продолжении переговоров по зерновой сделке

Переговоры по зерновой сделке продолжаются.
Как передает американское бюро
"Обсуждение "Черноморской инициативы", в том числе вопросов, связанных с экспортом зерна и аммиака, продолжается. Мы продолжаем активно работать со всеми сторонами для достижения выполнения каждого пункта соглашений", - уточнил он.
С.Дюжаррик отказался разглашать детали переговоров.
Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины, что Киев хочет получить гарантии от РФ и ООН, что в случае запуска аммиакопровода Тольятти - Одесса "зерновая сделка" продолжит реализовываться.