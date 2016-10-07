В ООН заявили, что вскоре объявят о перемирии в Йемене

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы в Йемене согласились на перемирие в стране, в ближайшие дни ООН объявит о его начале.

Как передает Report, об этом заявил оманскому агентству ONA спецпосланник ООН Исмаил Ульд Шейх Ахмед.

Йеменский гражданский конфликт продолжается с 2014 года, и мирные переговоры не привели к успеху. Они закончились в августе без подписания договора, с тех пор бои в Йемене обострились.

Шейх Ахмед в минувший четверг встречался с делегацией хуситов и их союзниками из партии экс-президента Али Абдаллы Салеха в столице Омана Маскате.

"Встречи были долгими и позитивными. На них преобладало взаимодействие, которое вызывает у меня оптимизм. Они согласились на прекращение огня на 72 часа в Йемене с возможностью продления", — сказал спецпосланник ООН.

По его словам, о начале паузы будет объявлено "в ближайшие несколько дней". Последние моменты спецпосланник собирается прояснить на встрече с президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади, которая запланирована в пятницу в Саудовской Аравии.