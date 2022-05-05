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В ООН заявили, что новые ракетные испытания КНДР ведут к росту напряженности

В ООН заявили, что новые ракетные испытания КНДР ведут к росту напряженности Предпринятые КНДР новые ракетные испытания ведут к росту международной напряженности, Пхеньяну следует соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.
Другие страны
5 мая 2022 г. 00:56
В ООН заявили, что новые ракетные испытания КНДР ведут к росту напряженности
The New York Magazine

Предпринятые КНДР новые ракетные испытания ведут к росту международной напряженности, Пхеньяну следует соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Эти испытания, которые добавились к проведенным ранее испытаниям и другим действиям с использованием технологий баллистических ракет, лишь способствуют росту региональной и международной напряженности. Генеральный секретарь призывает КНДР полностью выполнять свои международные обязательства и резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Дюжаррик.

Напомним, что по данным властей Южной Кореи, КНДР произвела запуск баллистической ракеты в среду примерно в 12:03 по местному времени (07:03, бакинское время) из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 470 км, максимальная высота составила 780 км. С начала года КНДР провела более 10 ракетных испытаний.

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