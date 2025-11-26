Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В ООН запустили процесс выборов нового генерального секретаря

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 04:11
    В ООН запустили процесс выборов нового генерального секретаря

    Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН сформировали совместное письмо, инициировав процедуру выборов нового генерального секретаря всемирной организации.

    Как передает Report, документ распространила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при ООН, исполняющей в ноябре функции председателя Совбеза.

    В совместном письме "с сожалением отмечается", что за всю историю существования всемирной организации ее главой не назначалась женщина, поэтому "странам-членам рекомендуется всерьез рассмотреть выдвижение женщин в качестве кандидатов".

    "Мы отмечаем важность регионального разнообразия в выборе генерального секретаря", - также говорится в документе.

    Кандидат на пост генсека ООН выдвигается странами-членами организации, каждая страна имеет право предлагать не более одного претендента. Для выдвижения кандидата страны должны направить соответствующее письмо председателям Совбеза и Генассамблеи. Кандидаты в свою очередь должны представить свое видение развития организации, а также источники своих доходов. Если претендент работает в структуре ООН, то, указывается в письме, он должен "рассмотреть приостановку своей работы в ООН на время избирательной кампании во избежание конфликта интересов".

    Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года. В настоящее время о своем желании бороться за пост главы всемирной организации заявили два человека - глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

    Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

    выборы ООН генеральный секретарь
    Лента новостей