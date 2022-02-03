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В ООН высоко оценили предложение Турции выступить посредником в российско-украинских переговорах

В ООН высоко оценили предложение Турции выступить посредником в российско-украинских переговорах "Генеральный секретарь ООН высоко оценивает предложение президента Турции выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной".
Другие страны
3 февраля 2022 г. 22:07
В ООН высоко оценили предложение Турции выступить посредником в российско-украинских переговорах
Фархан Хак

"Генеральный секретарь ООН высоко оценивает предложение президента Турции выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Относительно различных предложений о помощи, в том числе со стороны Турции: мы поддерживаем все страны в их усилиях по разрешению напряженности. Мы со своей стороны хотели бы, что все ключевые игроки, в том числе, разумеется, Россия и США, продолжали диалог друг с другом, чтобы мирно разрешить противоречия между собой", - сказал он.

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