В ООН сообщили, что в Газе разрушено более 22 тыс. зданий

Более 22 тыс. зданий разрушено в секторе Газа.

Более 22 тыс. зданий разрушено в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Спутниковый центр ООН (UNOSAT, ЮНОСАТ), опубликовавший комплексную оценку ущерба, нанесенного сооружениям в анклаве, на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, сделанных 6 и 7 января.

Эксперты сравнили эти снимки с кадрами, полученными в мае, сентябре, октябре и ноябре прошлого года, пояснили в ЮНОСАТ, подчеркнув, что "22 131 строение было признано разрушенным, еще 14 066 были признаны серьезно поврежденными и 32 950 - умеренно поврежденными". В общей сложности пострадало 69 147 построек, что эквивалентно примерно 30% от их общего числа в секторе Газа.

В провинциях Газа и Хан-Юнис зафиксировано 10 280 и 11 894 новых поврежденных строений соответственно, по сравнению с предыдущими спутниковыми данными, основанными на изображениях, полученных 26 ноября. В частности, сильно пострадал город Газа, где с разрушено 8 926 строений, отметили в ЮНОСАТ.

Специалисты подчитали, что в целом в секторе Газа повреждено около 93,8 тыс. "единиц жилья". "Анализ спутниковых снимков, проведенный ЮНОСАТ, свидетельствует о масштабных разрушениях и потребности пострадавшего населения в поддержке", - резюмировали в Спутниковом центре.