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В ООН рассказали о ядерных разработках КНДР

В ООН рассказали о ядерных разработках КНДР Северная Корея продолжает разработки ядерного оружия, и некоторые страны полагают, что Пхеньян уже мог создать миниатюрные ядерные устройства
Другие страны
4 августа 2020 г. 04:02
В ООН рассказали о ядерных разработках КНДР

Северная Корея продолжает разработки ядерного оружия, и некоторые страны полагают, что Пхеньян уже мог создать миниатюрные ядерные устройства.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Организации Объединенных Наций (ООН).

Согласно докладу контролирующих санкции ООН экспертов, где приводятся выводы ряда государств, последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее позволили ей разработать миниатюрные ядерные устройства. Агентство со ссылкой на документ, представленный Комитету по санкциям Северной Кореи Совета Безопасности ООН, сообщает, что КНДР продолжает реализацию своей ядерной программы, в том числе производство высокообогащенного урана, а также строит экспериментальный легководный реактор.

Ранее бывший заместитель главы Пентагона по вопросам ядерной, химической и биологической защиты Эндрю Вебер заявил, что Северная Корея, разрабатывая вакцину от коронавируса, могла бы в дальнейшем преобразовать ее в биологическое оружие. "Они могут скрыть это в рамках законного сектора биотехнологий", — сказал он.

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