В ООН прокомментировали решение Украины отказаться от внеблокового статуса

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Все государства и представители избранной власти имеют суверенное право принимать решения, касающиеся их будущего. Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе журналиста решение Верховной Рады Украины отказаться от внеблокового статуса.

"Украина, так же, как и любое другое государство-член ООН, обладает суверенным правом определять собственное будущее", - сказал Пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, как это решение может сказаться на будущем мирных переговоров, Стефан Дюжаррик заметил, что признание права Украины принимать собственные решения никак "не противоречит позиции Генерального секретаря, который считает, что все стороны должны удвоить усилия, подтвердить свою приверженность уже подписанным договоренностям и протоколу и найти мирный путь продвижения вперед".