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В ООН призвали вернуть посольства западных стран в Афганистан

В ООН призвали вернуть посольства западных стран в Афганистан У Запада есть интересы в Афганистане, в том числе борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, считает заместитель спецпосланника ООН в республике Маркус Потцель.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 01:32
В ООН призвали вернуть посольства западных стран в Афганистан

У Запада есть интересы в Афганистане, в том числе борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, считает заместитель спецпосланника ООН в республике Маркус Потцель.

Как передает Report, об этом пишет Die Welt.

По его словам, поэтому западные страны должны вернуть свои представительства в Кабул.

«Я призываю, чтобы здесь снова было представлено больше западных стран», — отметил Потцель, также добавив, что это поможет улучшить оценки ситуации в республике.

Как указал представитель ООН, присутствие западных дипломатов в Кабуле необязательно будет означать признание новых властей, в том числе представителей группировки «Талибан». Он также подчеркнул, что одной экстренной помощи Афганистану недостаточно.

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