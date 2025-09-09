В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

ООН обратилась с экстренным призывом к мировому сообществу выделить 139,6 миллиона долларов на помощь полумиллиону жителей Афганистана, пострадавших от землетрясения на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил координатор гуманитарной помощи в Афганистане Индрика Ратватте.

По его словам, необходимо оставить разногласия среди международного сообщества относительно нынешнего правительства страны и успеть помочь местным жителям до наступления холодов.

"Сейчас международное сообщество должно проявить солидарность с населением, которое и без того пережило столько страданий. Сейчас на кону стоят человеческие жизни. Еще две-три недели, и зимние температуры достигнут этих высокогорных населенных пунктов", - добавила он.