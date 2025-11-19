В ООН приняли резолюцию об олимпийском перемирии на зимних ОИ в 2026 году

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.

Как передает Report, проект резолюции под названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" был принят консенсусом.

"Нам необходимо работать сообща, чтобы разделять спорт и политику. Это означает, что атлеты должны иметь возможность приезжать в принимающие страны и принимать участие в соревнованиях, а не сталкиваться с угрозой остаться дома, потому что им отказали в визе по политическим причинам", - сказала президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри перед голосованием.

Документ состоит из девяти пунктов, первый из них - призыв к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до старта Олимпиады и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпиады, а также к обеспечению безопасного проезда, доступа и участия спортсменов, должностных и всех других аккредитованных лиц. Помимо этого резолюция "призывает все государства-члены сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом в их усилиях, направленных на использование спорта в качестве инструмента содействия миру, диалогу, терпимости и примирению в районах конфликтов во время Олимпийских и Паралимпийских игр и после их завершения".

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.