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В ООН назвали число погибших и раненых в Украине

В ООН назвали число погибших и раненых в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщило о том, что число погибших или пострадавших среди мирного населения Украины и Донбасса превысило с 24 февраля 8 тысяч человек.
Другие страны
20 мая 2022 г. 05:21
В ООН назвали число погибших и раненых в Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) заявило о том, что число погибших или пострадавших среди мирного населения Украины и Донбасса превысило с 24 февраля 8 тысяч человек.

Как передает Report, по данным ведомства, 3 811 гражданских лиц погибли, 4 278 были ранены.

Чаще всего люди гибли или получали ранения из-за применения взрывных устройств с обширной зоной поражения, речь идет в том числе об обстрелах из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиаударах.

В Управлении считают, что реальные цифры значительно выше, так как многие сообщения из мест, где идут боевые действия, задерживаются.

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Версия на азербайджанском языке BMT Ukraynada həlak olan mülki şəxslərin sayını açıqlayıb

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