В ООН назвали число погибших и раненых в Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщило о том, что число погибших или пострадавших среди мирного населения Украины и Донбасса превысило с 24 февраля 8 тысяч человек.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) заявило о том, что число погибших или пострадавших среди мирного населения Украины и Донбасса превысило с 24 февраля 8 тысяч человек.

Как передает Report, по данным ведомства, 3 811 гражданских лиц погибли, 4 278 были ранены.

Чаще всего люди гибли или получали ранения из-за применения взрывных устройств с обширной зоной поражения, речь идет в том числе об обстрелах из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиаударах.

В Управлении считают, что реальные цифры значительно выше, так как многие сообщения из мест, где идут боевые действия, задерживаются.