    В Омской области 6 человек погибли в аварии с участием автобуса

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 13:00
    В Омской области 6 человек погибли в аварии с участием автобуса

    В Омской области (Россия) в результате ДТП с участием рейсового автобуса погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

    "На данный момент, по оперативным данным, шесть погибших и пять пострадавших. Из пострадавших двое - дети. И эти люди из рейсового автобуса", - сказал собеседник агентства.

    Отмечается, что в столкновении участвовали рейсовый автобус, легковой автомобиль и грузовик.

    На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.

    Лента новостей