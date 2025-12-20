В Омской области 6 человек погибли в аварии с участием автобуса

В Омской области (Россия) в результате ДТП с участием рейсового автобуса погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"На данный момент, по оперативным данным, шесть погибших и пять пострадавших. Из пострадавших двое - дети. И эти люди из рейсового автобуса", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в столкновении участвовали рейсовый автобус, легковой автомобиль и грузовик.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.