В Омской области 6 человек погибли в аварии с участием автобуса
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 13:00
В Омской области (Россия) в результате ДТП с участием рейсового автобуса погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"На данный момент, по оперативным данным, шесть погибших и пять пострадавших. Из пострадавших двое - дети. И эти люди из рейсового автобуса", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в столкновении участвовали рейсовый автобус, легковой автомобиль и грузовик.
На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.
