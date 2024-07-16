В Омане при стрельбе около мечети погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в окрестностях мечети в Омане.

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в окрестностях мечети в Омане.

Как передает Report , об этом сообщил полиция Омана на своей странице в соцсети Х.

Ведомство не привело каких-либо подробностей, лишь указав, что по факту начато расследование.

"Для урегулирования ситуации приняты все меры безопасности, в рамках расследования завершаются процедуры сбора доказательств", — говорится в заявлении полиции.

Телеканал BBC, в свою очередь, утверждает, что по крайне мере один человек открыл огонь из штурмовой винтовки недалеко от мечети в районе Аль-Вади-эль-Кабир оманской столицы Маската.

Оман граничит с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Подобные нападения в этой стране с преимущественно мусульманским населением происходят достаточно редко.