В окружении Трампа обсуждают замену директора ФБР

В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа рассматриваются кандидатуры на случай возможной замены нынешнего директора ФБР Каша Пателя.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Бывший генпрокурор Миссури Эндрю Бейли, которого Трамп ранее называл в числе фаворитов на пост главы ФБР, сегодня вступает в новую должность в Бюро, где будет работать вместе с заместителем директора Дэном Бонгино.

По данным источников телеканала в федеральных структурах, шаг Белого дома по созданию для Бейли беспрецедентной должности вызвал недоумение в руководстве ФБР и усилил слухи о возможной отставке Пателя.

Критики утверждают, что доверие к нему со стороны генпрокурора Пэм Бонди и ее заместителя Тодда Бланша подорвано, в то время как сторонники президента обсуждают планы по смещению директора ФБР. В то же время официальные лица в Белом доме и Минюсте отрицают наличие таких намерений.

Согласно американскому законодательству, Бэйли сможет претендовать на пост главы ФБР после трех месяцев службы в ведомстве.