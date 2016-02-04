В Окленде 12 стран подписали соглашение о Транстихоокеанском партнерстве

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Министры торговли 12 стран подписали соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства в новозеландском Окленде, передает Report со ссылкой на BBC.

Свои подписи под документом поставили министры торговли Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, США, Сингапура, Чили и Японии.

Отмечается, что первым документ подписал министр торговли Австралии, последним – его коллега из Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил сформировать экономическое партнерство стран ЕАЭС, ШОС и АСЕАН в ответ на создание крупнейшего торгового союза во главе с США.