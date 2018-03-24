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    В одной из школ США детей вооружили камнями на случай стрельбы

    Камни собирают в реке неподалеку© Yahoo News UK

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В одной из школ американского штата Пенсильвания учеников вооружили камнями на случай стрельбы, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что об этом решении директор школы Дэвид Хельсель объявил в ходе заседания государственного комитета по вопросам школьного образования.

    "Если вооруженный злоумышленник попытается войти в какую-либо из наших классных комнат, он увидит класс, полный студентов, вооруженных камнями. И его побьют камнями", -заявил Д.Хельсель.

    Он добавил, что это решение готовилось в течение последних двух лет и не является своеобразным ответом на стрельбу в школе в Паркленде.

    Отметим, что камни собирают в реке неподалеку. Также сообщается, что у детей нет постоянного доступа к камням, так как они предназначены для особых обстоятельств.

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