​В одной из провинций Афганистана талибы закрыли 25 школ для девочек

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Действующие в Афганистане террористы движения "Талибан" за последние несколько месяцев закрыли 25 средних школ для девочек на территории провинции Логар.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет пакистанская газета Frontier Post.

По ее данным, в результате закрытия учебных заведений несколько тысяч девочек оказались лишены возможности получать полноценное светское образование.Также в указанной провинции талибы запретили местным мусульманским священникам принимать жалование от государственных институтов, в противном случае угрожая им "серьезной расправой".

Ранее афганские талибы уже неоднократно закрывали действующие на территории подконтрольных им районов Афганистана светские общеобразовательные школы, взамен насаждая систему начальных религиозных школ при мечетях (медресе).