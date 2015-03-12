 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Одессе взорвали офис партии "Самопомич"

    Взрыв был мощный, пострадавших нет

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Одессе около 0:30 прогремел взрыв возле одного из офисов партии "Самопомич".

    Как передает Report, взрыв произошел около бизнесс-центра в районе перекрестка Адмиральского проспекта и улицы Краснова.

    Взрыв был настолько мощный, что осколки отлетели на другую сторону улицы.

    Как сообщает портал Vgorode со ссылкой на жителей Адмиральского проспекта, взрыв произошел в офисе "Самопомич" в доме №34.

    Сейчас этот район оцеплен и милицией, на месте происшествия работают взрывотехники. Движение по Краснова перекрыто. По предварительной информации пострадавших нет.

    Это офисное здание уже во второй раз стало объектом террористической атаки. В прошлый раз 10 декабря попытались взорвать офис расположенной в здании волонтерской организации.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi