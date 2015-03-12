​В Одессе взорвали офис партии "Самопомич"

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Одессе около 0:30 прогремел взрыв возле одного из офисов партии "Самопомич".

Как передает Report, взрыв произошел около бизнесс-центра в районе перекрестка Адмиральского проспекта и улицы Краснова.

Взрыв был настолько мощный, что осколки отлетели на другую сторону улицы.

Как сообщает портал Vgorode со ссылкой на жителей Адмиральского проспекта, взрыв произошел в офисе "Самопомич" в доме №34.

Сейчас этот район оцеплен и милицией, на месте происшествия работают взрывотехники. Движение по Краснова перекрыто. По предварительной информации пострадавших нет.

Это офисное здание уже во второй раз стало объектом террористической атаки. В прошлый раз 10 декабря попытались взорвать офис расположенной в здании волонтерской организации.