В Одессе при взрыве гранаты погиб подросток и двое пострадали

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Одессе в результате взрыва гранаты 16-летний подросток погиб, еще два человека пострадали в результате взрыва гранаты РГД-5. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, гранату погибшему подарил его знакомый. Во время осмотра гаража, принадлежащего его знакомому, были обнаружены четыре гранаты Ф-1, три РГД-5, тротиловая шашка, три ручные дымовые гранаты, три саперные лопаты и сигнальные патроны.

Кроме того в квартире были обнаружены патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм.

По факту возбуждено уголовное дело.