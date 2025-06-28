В Одессе из-за атаки РФ погибла семейная пара, есть пострадавшие

Украинская Одесса в ночь на 28 июня подверглась атаке российских дронов, погибли два человека.

Украинская Одесса в ночь на 28 июня подверглась атаке российских дронов, погибли два человека.

Как передает Report , об этом сообщил в Telegram-канале мэр Геннадий Труханов.

"Только что спасатели нашли тела семейной пары, которая погибла в результате попадания вражеского дрона в квартиру", - написал он.

Градоначальник добавил, что работа над ликвидацией последствий атаки продолжается, утром на месте прилета начнет работу оперативный штаб районной администрации.

Позднее глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что при атаке травмы различной степени тяжести получили шесть человек, включая двух детей.