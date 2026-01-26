В ОАЭ заявили, что не допустят использования своей территории для ударов по Ирану
- 26 января, 2026
- 20:05
ОАЭ не допустят использования своего воздушного, наземного или морского пространства для каких-либо военных действий против Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.
"Подтверждаем приверженность ОАЭ недопущению использования своего воздушного, наземного или морского пространства для каких-либо военных действий против Ирана, а также не предоставлять в этом отношении никакой материально-технической поддержки", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что ОАЭ остаются приверженными позиции, что диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета являются наиболее эффективными основами для урегулирования текущих кризисов.
В МИД отметили, что страна настаивает на разрешении споров исключительно дипломатическими средствами.