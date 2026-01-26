В ОАЭ заявили, что не допустят использования своей территории для ударов по Ирану

ОАЭ не допустят использования своего воздушного, наземного или морского пространства для каких-либо военных действий против Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.

"Подтверждаем приверженность ОАЭ недопущению использования своего воздушного, наземного или морского пространства для каких-либо военных действий против Ирана, а также не предоставлять в этом отношении никакой материально-технической поддержки", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что ОАЭ остаются приверженными позиции, что диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета являются наиболее эффективными основами для урегулирования текущих кризисов.

В МИД отметили, что страна настаивает на разрешении споров исключительно дипломатическими средствами.