    В ОАЭ заявили, что не допустят использования своей территории для ударов по Ирану

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 20:05
    В ОАЭ заявили, что не допустят использования своей территории для ударов по Ирану

    ОАЭ не допустят использования своего воздушного, наземного или морского пространства для каких-либо военных действий против Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.

    "Подтверждаем приверженность ОАЭ недопущению использования своего воздушного, наземного или морского пространства для каких-либо военных действий против Ирана, а также не предоставлять в этом отношении никакой материально-технической поддержки", - говорится в сообщении.

    Ведомство подчеркнуло, что ОАЭ остаются приверженными позиции, что диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета являются наиболее эффективными основами для урегулирования текущих кризисов.

    В МИД отметили, что страна настаивает на разрешении споров исключительно дипломатическими средствами.

