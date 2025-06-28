В ОАЭ заявили, что Иран подорвал доверие стран Персидского залива атакой на Катар

Иран подорвал доверие государств Персидского залива, совершив атаку на территорию Катара, где расположена американская военная база Аль-Удейд.

Иран подорвал доверие государств Персидского залива, совершив атаку на территорию Катара, где расположена американская военная база Аль-Удейд.

Как передает Report, об этом заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети Х.

По его словам, аравийские монархии "заняли твердую, сильную и однозначную позицию против израильской войны с Ираном". Несмотря на это, исламская республика нарушила суверенитет Катара, атаковав его территорию. Как отметил Гаргаш, это нападение затрагивает все государства Персидского залива.

"Сегодня, когда мы переворачиваем страницу войны, Тегеран по-прежнему призван восстановить доверие со своими соседями по Персидскому заливу, которое было подорвано этой атакой", - написал советник эмиратского президента.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня, который начал начало действовать 24 июня.