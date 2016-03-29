В ОАЭ при пожаре в жилом небоскребе пострадали пять человек

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Пять человек, в том числе беременная женщина, незначительно пострадали в результате сильного пожара, произошедшего накануне вечером на границе эмиратов Аджман и Шарджа в ОАЭ. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава полиции Аджмана.

Пожар охватил два высотных здания в жилом комплексе, состоящем из 12-ти башен, в которых были охвачены огнем более десяти этажей. Из-за пожара сгорели машины на парковке, примыкающей к этим башням.

Жители высоток были своевременно эвакуированы. Прибывшие медики оказали пострадавшим необходимую помощь.