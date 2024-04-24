В ОАЭ потратят более $544 млн на устранение последствий недавних ливней

Правительство ОАЭ одобрило выделение примерно 544,6 млн долларов (2 млрд дирхамов) на возмещение ущерба, нанесенного жилым домам во время недавних ливней.

Правительство ОАЭ одобрило выделение примерно 544,6 млн долларов (2 млрд дирхамов) на возмещение ущерба, нанесенного жилым домам во время недавних ливней.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление премьера-министра страны - эмира Дубая Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума.

Самый мощный за последние 75 лет ливень обрушился на ОАЭ 16 апреля, особенно пострадал Дубай. Из-за обильных осадков оказались затопленными основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая. Всего было задержано примерно 2 тыс. рейсов.