О нас

В ОАЭ обнаружили затерянный город Туам

В ОАЭ обнаружили затерянный город Туам Руины шестого века нашей эры были обнаружены во время раскопок в ОАЭ на острове Аль-Синния. Ученые полагают, что могли найти город Туам, покинутый из-за эпидемии чумы.
Другие страны
23 июня 2024 г. 22:41
В ОАЭ обнаружили затерянный город Туам

Руины шестого века нашей эры были обнаружены во время раскопок в ОАЭ на острове Аль-Синния. Ученые полагают, что могли найти город Туам, покинутый из-за эпидемии чумы.

Как передает Report, об этом сообщает Arkeonews.

Туам упоминается в арабских рукописях как важный центр добычи рыбы и жемчуга. Он достиг пика развития в шестом веке. Жители покинули город после чумы и регионального конфликта.

В ходе нового этапа раскопок ученые обнаружили жилые поселения. Они расположены на небольшой площади и соединены узкими переулками. Также здесь были найдены сосуды из-под вина, привезенные, вероятно, из Ирака. Это предполагает, что Туам был сложным и густонаселенным городом.

До этого ученые считали, что нашли простое поселение при монастыре. Однако размеры поселения и отсутствие других крупных городов в этом регионе указывают на то, что археологи нашли Туам. Открытие проливает свет на доисламскую историю региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BƏƏ-də itmiş Tuam şəhəri tapılıb

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
ФотоДелегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
21 июня 2024 г. 16:25
Хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
Хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
22 июня 2024 г. 20:52
Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок
Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок
21 июня 2024 г. 16:33
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
22 июня 2024 г. 13:46
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi