​В Нью-Йорке введут комендантский час

Власти Нью-Йорка намерены ввести в понедельник вечером в городе комендантский час до утра вторника в свете протестов и беспорядков.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter мэр города Билл де Блазио.

"Нью-йоркцы, я поговорил с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, мы решили для обеспечения безопасности ввести в городе Нью-Йорк сегодня вечером комендантский час. Он вступит в силу в 23:00 и будет снят завтра в 05:00. Жители города Нью-Йорк, вы не должны выходить из дома после 23:00", - написал он.

Куомо заявил в Twitter: "Жители города Нью-Йорк, вы не должны выходить из дома после 23:00".