В Нью-Йорке вновь заработали кафе и рестораны

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В Нью-Йорке, считающемся главным эпицентром коронавирусной пандемии в США, через 100 дней открылось множество рабочих мест, начали функционировать кафе и рестораны.

Как сообщает специальный корреспондент Report, в городе, состоящем из 5 крупных районов и с населением в 20 млн человек, более 400 тысяч человек вернулись к работе.

Использование медицинской маски во всех закрытых помещениях города обязательно, без этого запрещено входить внутрь. При этом жителей просят придерживаться дистанции не менее чем в 3 метра. Несмотря на это, жители толпами хлынули в кафе и рестораны.

Кроме того, во всех вагонах нью-йоркского метро с 01:00 ночи до 05:00 утра проводятся дезинфекционные работы.

Наряду с этим, в метро установлены специальные предупреждающие вывески, чтобы люди соблюдали дистанцию. На каждой станции есть специальные дезинфицирующие средства.

Отметим, что за последние три месяца жертвами коронавируса стали десятки жителей Нью-Йорка. Помимо аптек, рынков и больниц, все объекты общепита, рабочие места, учебные заведения прекратили свою деятельность. Планируется, что город вернется к нормальной жизни в четыре этапа. В настоящее время в Нью-Йорке реализуется второй этап программы. Возобновление деятельности учебных заведений предусматривается на последнем этапе.

Корреспондент: Вусаля Аббасова