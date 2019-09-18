В Нью-Йорке официально открылась 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

17 сентября в Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, председатель нынешней сессии Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что приоритетными в ходе нынешней сессии будут вопросы ликвидации бедности и голода, обеспечения образования и борьбы с изменением климата. А Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о предстоящих пяти саммитах, которые пройдут в первую неделю сессии.

«У нас впереди напряженный год, мы начинаем с пяти важнейших встреч на высшем уровне: по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам», - подчеркнул глава ООН.

Тиджани Мухаммад-Банде, Постоянный представитель Нигерии при ООН, пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.

Антониу Гутерриш и председатель Тиджани Мухаммад-Банде напомнили, что в следующем году мир отметит 75-летие ООН, и подчеркнули, что это событие позволит еще раз напомнить о взаимозависимости мира и о том, что многосторонность сулит реальные решения глобальных проблем.

24 сентября начнутся общие прения, перед участниками которых выступят 97 глав государств, пять вице-президентов, 46 глав правительств и 38 министров.

По традиции в ходе общеполитической дискуссии первыми с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят лидеры Бразилии и США. Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

Ожидается, что в ходе прений также выступит министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Генеральная Ассамблея является одним из главных органов ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.