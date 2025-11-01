В Нью-Мексико произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Взрыв с последующим пожаром произошел на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair Navajo в американском городе Артиже, штат Нью-Мексико.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

В результате инцидента, как уточнил официальный представитель HF Sinclair Коринн Смит, пострадали по меньшей мере три человека, они госпитализированы.

Из-за пожара, начавшегося после взрыва, над городом поднялся густой столб дыма, власти призвали жителей оставаться в помещениях, закрыть двери и окна, а также избегать территорий около НПЗ и любых мест, затронутых задымлением.

Профильные ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.