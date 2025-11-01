İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 06:52
    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    ABŞ-nin Nyu-Meksiko ştatının Artesia şəhərindəki "HF Sinclair Navajo" neft emalı zavodunda partlayış və sonra yanğın olub.

    Bu barədə "Report" yerli mediaya istinadən xəbər yayıb.

    "HF Sinclair"ın sözçüsü Korin Smitin sözlərinə görə, hadisə nəticəsində azı üç nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Partlayışdan sonra baş verən yanğın səbəbindən şəhərin üzərini qalın tüstü bürüyüb. Hakimiyyət orqanları sakinləri içəridə qalmağa, qapı və pəncərələri bağlamağa, neft emalı zavodunun yaxınlığındakı ərazilərdən və tüstüdən təsirlənən ərazilərdən çəkinməyə çağırıb.

    Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    В Нью-Мексико произошел взрыв на НПЗ, есть пострадавшие

