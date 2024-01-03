В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса

В Нью-Йорке выросло число людей, зараженных новым вариантом коронавируса JN.1.
Как сообщает американское бюро
Тем не менее специалисты считают такой скачок ожидаемым на фоне наступивших холодов.
Эксперты связывают высокие темпы распространения JN.1 с его более высокой устойчивостью к ответной реакции организма, чем предыдущие штаммы коронавируса. В целом симптомы при инфицировании JN.1 схожи с симптомами прежних штаммов, это кашель, высокая температура, недомогание и усталость. Риск заражения вирусом особенно высок у пожилых людей, младенцев и людей с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призывают население соблюдать санитарные правила, носить маски, чаще проветривать закрытые помещения и пройти вакцинацию.