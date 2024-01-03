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В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса

В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса В Нью-Йорке выросло число людей, зараженных новым вариантом коронавируса JN.1.
Другие страны
3 января 2024 г. 07:47
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса

В Нью-Йорке выросло число людей, зараженных новым вариантом коронавируса JN.1.

Как сообщает американское бюро Report, прирост в числе инфицированных особенно проявляется в последние две недели.

Тем не менее специалисты считают такой скачок ожидаемым на фоне наступивших холодов.

Эксперты связывают высокие темпы распространения JN.1 с его более высокой устойчивостью к ответной реакции организма, чем предыдущие штаммы коронавируса. В целом симптомы при инфицировании JN.1 схожи с симптомами прежних штаммов, это кашель, высокая температура, недомогание и усталость. Риск заражения вирусом особенно высок у пожилых людей, младенцев и людей с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призывают население соблюдать санитарные правила, носить маски, чаще проветривать закрытые помещения и пройти вакцинацию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda koronavirusun JN.1 ştamına yoluxanların sayı artıb

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