В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей

Мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе в связи с нехваткой молочных смесей для детей. Проблемы с их поставками наблюдаются по всей стране, их дефицит в США оценивается более чем в 40% от потребностей рынка

Мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе в связи с нехваткой молочных смесей для детей. Проблемы с их поставками наблюдаются по всей стране, их дефицит в США оценивается более чем в 40% от потребностей рынка.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В рамках указа мэра Нью-Йорка городской департамент по защите потребителей и работников уполномочен не допускать завышения цен на детские смеси. Адамс подчеркнул, что это позволит принять меры против любого ритейлера, который "захочет извлечь выгоду из этого кризиса".

По всей стране более чем у 40% крупных розничных продавцов нет запасов молочных смесей. Дефицит возник после того, как закрыли производственную линию компании Abbott, одного из крупнейших поставщиков детских смесей в США. В продукции компании нашли болезнетворные бактерии, из-за чего погибли двое детей. В страну экстренно доставляют молочные смеси из Европы, к транспортировке привлекли военно-транспортную авиацию США.

На этом фоне в стране разгорелся другой скандал из-за планов Верховного суда США отменить федеральную защиту права на аборты. Об этом стало известно в начале мая, когда газета Politico обнародовала проект решения суда о конституционности ограничений на аборты, установленных в штате Миссисипи.

Сенат США проголосовал против рассмотрения законопроекта, защищающего право женщин на аборты. На этом фоне американские компании включают в медстраховку оплату поездок в другой штат для аборта.