В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы

В Нью-Йорке (США - ред.) продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы.

Как передает Report, акция проводится по инициативе Федерации азербайджанской молодёжи Америки при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

В рамках акции автомобиль с LED-экранами, демонстрирующими азербайджанские исторические факты, ежедневно курсирует по знаменитой площади "Таймс-сквер" - одной из самых посещаемых туристами и символичных локаций Нью-Йорка.

Под звуки произведений "Карабах шикестеси" и "Баяты Шираз" на экранах автомобиля отображаются государственный флаг Азербайджана, лозунги: "Карабах - место мира и надежды", "Поздравляем, Азербайджан, с пятилетием Победы!", "Победа Азербайджана - торжество справедливости", "Наше единство во имя прочного мира в Карабахе вечно", "С почтением вспоминаем героев Победы", "Азербайджан одержал победу и укрепил мир и солидарность на Кавказе", "Карабах - край мира и надежды", "Азербайджан - пять лет мужества, пять лет гордости!", а также изображения харыбюльбюля и освобождённых территорий.

Автомобиль будет курсировать по центральным улицам и площадям Манхэттена до утра и сделает остановку на "Таймс-сквер".

Отметим, что ранее автомобиль уже побывал перед зданием штаб-квартиры ООН.