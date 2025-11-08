Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 03:33
    В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы

    В Нью-Йорке (США - ред.) продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы.

    Как передает Report, акция проводится по инициативе Федерации азербайджанской молодёжи Америки при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

    В рамках акции автомобиль с LED-экранами, демонстрирующими азербайджанские исторические факты, ежедневно курсирует по знаменитой площади "Таймс-сквер" - одной из самых посещаемых туристами и символичных локаций Нью-Йорка.

    Под звуки произведений "Карабах шикестеси" и "Баяты Шираз" на экранах автомобиля отображаются государственный флаг Азербайджана, лозунги: "Карабах - место мира и надежды", "Поздравляем, Азербайджан, с пятилетием Победы!", "Победа Азербайджана - торжество справедливости", "Наше единство во имя прочного мира в Карабахе вечно", "С почтением вспоминаем героев Победы", "Азербайджан одержал победу и укрепил мир и солидарность на Кавказе", "Карабах - край мира и надежды", "Азербайджан - пять лет мужества, пять лет гордости!", а также изображения харыбюльбюля и освобождённых территорий.

    Автомобиль будет курсировать по центральным улицам и площадям Манхэттена до утра и сделает остановку на "Таймс-сквер".

    Отметим, что ранее автомобиль уже побывал перед зданием штаб-квартиры ООН.

