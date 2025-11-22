В Нью-Йорке при новом мэре продолжатся рейды против нелегалов

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) продолжит бороться с нелегальной миграцией в Нью-Йорке после вступления в должность нового мэра мегаполиса Зохрана Мамдани.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя встречу американского лидера Дональда Трампа и избранного главы Нью-Йорка.

"Конечно же мы продолжим массовые депортации преступников-нелегалов. ICE продолжит свою деятельность в Нью-Йорке. Это обсуждалось сегодня в Овальном кабинете. Президент Трамп никогда не отказывается от своих принципов, но всегда готов сотрудничать с людьми, которые хотят сделать эту страну снова великой", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани ранее заявлял, что полиция мегаполиса не будет сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США. Он также обещал, что при нем Нью-Йорк "останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом".