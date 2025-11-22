Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Нью-Йорке при новом мэре продолжатся рейды против нелегалов

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 07:19
    В Нью-Йорке при новом мэре продолжатся рейды против нелегалов

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) продолжит бороться с нелегальной миграцией в Нью-Йорке после вступления в должность нового мэра мегаполиса Зохрана Мамдани.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя встречу американского лидера Дональда Трампа и избранного главы Нью-Йорка.

    "Конечно же мы продолжим массовые депортации преступников-нелегалов. ICE продолжит свою деятельность в Нью-Йорке. Это обсуждалось сегодня в Овальном кабинете. Президент Трамп никогда не отказывается от своих принципов, но всегда готов сотрудничать с людьми, которые хотят сделать эту страну снова великой", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

    Одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани ранее заявлял, что полиция мегаполиса не будет сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США. Он также обещал, что при нем Нью-Йорк "останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом".

    США Нью-Йорк нелегалы

    Последние новости

    07:44

    Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организм

    Здоровье
    07:19

    В Нью-Йорке при новом мэре продолжатся рейды против нелегалов

    Другие страны
    06:51

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин объявила о досрочном уходе с поста

    Другие страны
    06:26

    В Канаде в результате нападения медведя пострадали 11 человек

    Другие страны
    05:55

    В Нигерии вооруженные люди похитили более 200 школьников и учителей католической школы

    Другие страны
    05:19

    В Турции в жилом доме произошел пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    05:18

    В сенате США сообщили о прогрессе в продвижении санкций против России

    ИКТ
    04:57

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6

    Другие страны
    04:24

    Мадуро призвал студентов Венесуэлы и США выступить против войны

    Другие страны
    Лента новостей