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В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 18:21
В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", они проведут переговоры в Trump Tower.

Трамп заявил, что намерен обсудить с Зеленским необходимость достичь мира в конфликте с Россией.

"Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам нужно остановить смерти и разрушения. Вы так не думаете? Разве не здорово будет?", - заявил экс-президента.

Трамп отметил, что он и Зеленский собираются "обсудить и посмотреть, что могут придумать".

В то же время украинский президент заявил, что у него и Трампа "общая точка зрения относительно того, что войну в Украине нужно остановить".

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkda Zelenski ilə Tramp arasında görüş keçirilir
Версия на английском языке Trump, Zelenskyy meet in New York

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