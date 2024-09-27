В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", они проведут переговоры в Trump Tower.

Трамп заявил, что намерен обсудить с Зеленским необходимость достичь мира в конфликте с Россией.

"Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам нужно остановить смерти и разрушения. Вы так не думаете? Разве не здорово будет?", - заявил экс-президента.

Трамп отметил, что он и Зеленский собираются "обсудить и посмотреть, что могут придумать".

В то же время украинский президент заявил, что у него и Трампа "общая точка зрения относительно того, что войну в Украине нужно остановить".