В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и Лаврова
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 06:07
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждается, шансы ее проведения высокие.
Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В процессе обсуждения. Я думаю, шансы высокие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС не отвергла возможность встречи Лаврова и Рубио.
Последние новости
06:44
Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во ВладивостокеВ регионе
06:07
В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и ЛавроваДругие страны
05:46
В результате российского авиаудара по Запорожью погиб один, пострадали семь человекДругие страны
05:33
Трансферты из SOFAZ в бюджет будут сокращены до 10 млрд манатовФинансы
05:19
Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 годуФинансы
05:13
Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три разаФинансы
05:06
Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся более чем на 7%Финансы
04:53
Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлинФинансы
04:42