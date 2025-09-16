Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и Лаврова

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 06:07
    В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и Лаврова

    Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждается, шансы ее проведения высокие.

    Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    "В процессе обсуждения. Я думаю, шансы высокие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС не отвергла возможность встречи Лаврова и Рубио.

