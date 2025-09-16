Nyu-Yorkda Lavrovla Rubio arasında görüş keçirilə bilər
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 05:25
Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio arasında görüş keçirilməsi müzakirə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunuTASS-a açıqlamasında Rusiya XİN rəhbərinin müavini Sergey Ryabkov deyib.
"Biz bunu müzakirə edirik. Düşünürəm ki, şans yüksəkdir", - deyə Ryabkov məsələyə münasibət bildirib.
Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında Rusiya nümayəndə heyətinə Lavrov rəhbərlik edəcək.
Son xəbərlər
06:53
İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıbDigər ölkələr
06:24
HƏMAS ABŞ və İsraili Qəzzadakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıbDigər ölkələr
05:53
Özbəkistan Vladivostokda vətəndaşlarının döyülməsi ilə bağlı Rusiya XİN-ə nota göndəribRegion
05:25
Nyu-Yorkda Lavrovla Rubio arasında görüş keçirilə bilərDigər ölkələr
04:54
Hadrutlu gənc: Atamın illərlə cənnət adlandırdığı torpaqlarda olduğum üçün çox xoşbəxtəmCəmiyyət
04:27
Mexikoda yük maşınının partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıbDigər ölkələr
03:57
Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
03:19
İsrail Qəzzanı ələ keçirmək məqsədilə genişmiqyaslı hücuma başlayıbDigər ölkələr
03:12