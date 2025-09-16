Nyu-Yorkda Lavrovla Rubio arasında görüş keçirilə bilər

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 05:25
    Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio arasında görüş keçirilməsi müzakirə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunuTASS-a açıqlamasında Rusiya XİN rəhbərinin müavini Sergey Ryabkov deyib.

    "Biz bunu müzakirə edirik. Düşünürəm ki, şans yüksəkdir", - deyə Ryabkov məsələyə münasibət bildirib.

    Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında Rusiya nümayəndə heyətinə Lavrov rəhbərlik edəcək.

    В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и Лаврова

