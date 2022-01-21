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В Нью-Йорке демонтировали памятник экс-президенту США

В Нью-Йорке демонтировали памятник экс-президенту США В Нью-Йорке демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который располагался у входа в Американский музей естественной истории. Демонтаж памятника обошелся властям примерно в 2 млн долларов США.
Другие страны
21 января 2022 г. 10:53
В Нью-Йорке демонтировали памятник экс-президенту США

В Нью-Йорке демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который располагался у входа в Американский музей естественной истории. Демонтаж памятника обошелся властям примерно в 2 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на CNN, решение убрать мемориал было принято в июне 2020 года на волне борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого, которая началась в США после смерти Джорджа Флойда.

Некоторое время памятник пробудет на консервации, после чего будет выставлен в президентской библиотеке Рузвельта, которую в 2026 году планируется открыть в Медоре (штат Северная Дакота).

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Версия на английском языке Roosevelt statue removed from New York museum

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