В Нью-Йорке демонтировали памятник экс-президенту США

В Нью-Йорке демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который располагался у входа в Американский музей естественной истории. Демонтаж памятника обошелся властям примерно в 2 млн долларов США.

В Нью-Йорке демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который располагался у входа в Американский музей естественной истории. Демонтаж памятника обошелся властям примерно в 2 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на CNN, решение убрать мемориал было принято в июне 2020 года на волне борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого, которая началась в США после смерти Джорджа Флойда.

Некоторое время памятник пробудет на консервации, после чего будет выставлен в президентской библиотеке Рузвельта, которую в 2026 году планируется открыть в Медоре (штат Северная Дакота).