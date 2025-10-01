Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Нью-Йорке частично обрушилось жилое здание

    • 01 октября, 2025
    • 18:51
    В Нью-Йорке частично обрушилось жилое здание

    Частичное обрушение многоэтажного здания произошло в Нью-Йорке.

    Как передает Report со ссылкой на New York Post, об этом сообщили представители пожарной службы в соцсети Х.

    Отмечается, что в среду утром в Бронксе произошел взрыв газа, в результате которого обрушилась часть одного из зданий жилого комплекса Mitchel Houses на Александер-авеню.

    К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили власти.

    Полиция оцепила район вокруг здания. Причины взрыва устанавливаются.

