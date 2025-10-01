В Нью-Йорке частично обрушилось жилое здание
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 18:51
Частичное обрушение многоэтажного здания произошло в Нью-Йорке.
Как передает Report со ссылкой на New York Post, об этом сообщили представители пожарной службы в соцсети Х.
Отмечается, что в среду утром в Бронксе произошел взрыв газа, в результате которого обрушилась часть одного из зданий жилого комплекса Mitchel Houses на Александер-авеню.
К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили власти.
Полиция оцепила район вокруг здания. Причины взрыва устанавливаются.
