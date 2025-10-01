В Нью-Йорке частично обрушилось жилое здание

Частичное обрушение многоэтажного здания произошло в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на New York Post, об этом сообщили представители пожарной службы в соцсети Х.

Отмечается, что в среду утром в Бронксе произошел взрыв газа, в результате которого обрушилась часть одного из зданий жилого комплекса Mitchel Houses на Александер-авеню.

К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили власти.

Полиция оцепила район вокруг здания. Причины взрыва устанавливаются.