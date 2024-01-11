В Нью-Йорке будет организовано выездное консульское обслуживание граждан Азербайджана

Посольство Азербайджана в Вашингтоне организует в Нью-Йорке 18 января выездное консульское обслуживание.
Как сообщает американское бюро
Посольство обратилось к проживающим в США азербайджанцам через социальную сеть Х и попросило их связаться с дипмиссией для решения соответствующих вопросов и назначения времени приема. Подробную информацию по требующимся документам можно получить по адресу
Отметим, что выездное консульское обслуживание в США осуществляется регулярно с 2021 года благодаря усилиям посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима. Дипломат отметил в беседе с корреспондентом местного бюро
"Мы уже организовали выездное консульское обслуживание в десятках западных и южных городов и штатов США, включая Чикаго, Техас, Бостон, Нью-Йорк, и будем расширять охват нашей деятельности", - добавил Хазар Ибрагим.