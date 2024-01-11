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В Нью-Йорке будет организовано выездное консульское обслуживание граждан Азербайджана

В Нью-Йорке будет организовано выездное консульское обслуживание граждан Азербайджана Посольство Азербайджана в Вашингтоне организует в Нью-Йорке 18 января выездное консульское обслуживание.
Другие страны
11 января 2024 г. 00:18
В Нью-Йорке будет организовано выездное консульское обслуживание граждан Азербайджана

Посольство Азербайджана в Вашингтоне организует в Нью-Йорке 18 января выездное консульское обслуживание.

Как сообщает американское бюро Report, гражданам Азербайджана, проживающим в Нью-Йорке и прилегающих территориях, будут оказаны услуги по оформлению паспортов и нотариальным операциям.

Посольство обратилось к проживающим в США азербайджанцам через социальную сеть Х и попросило их связаться с дипмиссией для решения соответствующих вопросов и назначения времени приема. Подробную информацию по требующимся документам можно получить по адресу washington.mfa.gov.az.

Отметим, что выездное консульское обслуживание в США осуществляется регулярно с 2021 года благодаря усилиям посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима. Дипломат отметил в беседе с корреспондентом местного бюро Report, что благодаря активной деятельности посольства в кратчайшие сроки посредством выездного консульского обслуживания удалось наладить тесные связи с членами азербайджанской общины, проживающими в США, и внесена ясность в вопросы, которые их беспокоили.

"Мы уже организовали выездное консульское обслуживание в десятках западных и южных городов и штатов США, включая Чикаго, Техас, Бостон, Нью-Йорк, и будем расширять охват нашей деятельности", - добавил Хазар Ибрагим.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkda səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq

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