В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха резко ухудшился

Качество воздуха в Нью-Дели резко ухудшилось из-за массового празднования в городе главного для жителей страны праздника в году - Дивали.

Качество воздуха в столице Индии Нью-Дели резко ухудшилось из-за массового празднования в городе главного для жителей страны праздника в году - Дивали.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Air Quality Index данные измерительных систем.

Дивали традиционно отмечают взрывами салютов, фейерверков и петард. В этот день после наступления темноты в городах и поселках Индии начался настоящий фестиваль света и огня, каждую секунду раздаются взрывы и хлопки, сопровождающиеся яркими огнями и дымом. В результате ночных гуляний дым шапкой накрыл город, который в осенний период и без того страдает от непрерывного смога.

Средний индекс качества воздуха (ИКВ) в индийской столице в ночь на понедельник поднялся до отметки 370. При этом "хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. Уровень 151-200 считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным".

Текущая концентрация вредных частиц PM 2,5 размером 2,5 мкм в Нью-Дели сейчас в 32 раза выше нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. С января 2021 года, вдыхание этих частиц привело к смерти по меньшей мере 25 тыс. человек. Загрязнение воздуха обошлось бюджету города в 3,7 млрд долларов.