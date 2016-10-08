В ноябре начнется возведение защитной арки над Чернобыльской АЭС

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Защитную арку над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС начнут надвигать 3 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Работы выполняются качественно и завершатся в срок. Хочу отметить в первую очередь украинских инженеров и строителей, которые разработали и воплотили уникальную технологию строительства стены на четвертом энергоблоке. Благодаря ее сооружению, арку удастся соединить с энергоблоком абсолютно герметично", — заявил Семерак.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии участвовали также азербайджанские спасатели.