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    В ноябре начнется возведение защитной арки над Чернобыльской АЭС

    Работы начнутся 3 ноября

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Защитную арку над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС начнут надвигать 3 ноября.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

    "Работы выполняются качественно и завершатся в срок. Хочу отметить в первую очередь украинских инженеров и строителей, которые разработали и воплотили уникальную технологию строительства стены на четвертом энергоблоке. Благодаря ее сооружению, арку удастся соединить с энергоблоком абсолютно герметично", — заявил Семерак.

    Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии участвовали также азербайджанские  спасатели.

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