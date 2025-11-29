Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Новосибирске собака взорвала баллон с дихлофосом

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 16:44
    В Новосибирске собака взорвала баллон с дихлофосом

    В российском городе Новосибирск собака случайно взорвала баллон с дихлофосом в жилом доме.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило региональное МЧС.

    "Хозяин квартиры оставил на плите дихлофос. Когда в квартире никого не было, собака включила конфорки - об этом свидетельствуют следы зубов. От нагрева баллончик разгерметизировался",- - пояснили сотрудники экстренной службы.

    По информации ведомства, к счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий. Домашний питомец не пострадал, он прятался на балконе.

    Новосибирск баллончик взрыв жилой дом
    Elvis

    Последние новости

    16:55

    Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Другие страны
    16:44

    В Новосибирске собака взорвала баллон с дихлофосом

    Другие страны
    16:41

    МВД: Накануне в Азербайджане обнаружено и изъято более 14,1 кг наркотиков

    Происшествия
    16:36

    Страны СНГ запускают совместный международный кинофестиваль

    Kультурная политика
    16:25

    В Гисене на протестах против молодежного крыла АдГ пострадали около 10 человек

    Другие страны
    16:16

    Доля частных банков в кредитовании экономики Азербайджана достигла 70%

    Финансы
    16:10

    Замминистра: Азербайджан уже стал привлекательной локацией для иностранных кинопродюсеров

    Kультурная политика
    16:07

    Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 12,3%

    Финансы
    16:04

    Масим Мамедов: Ведутся работы развитию по киноиндустрии в Лачыне

    Kультурная политика
    Лента новостей