В Новосибирске собака взорвала баллон с дихлофосом

В российском городе Новосибирск собака случайно взорвала баллон с дихлофосом в жилом доме.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило региональное МЧС.

"Хозяин квартиры оставил на плите дихлофос. Когда в квартире никого не было, собака включила конфорки - об этом свидетельствуют следы зубов. От нагрева баллончик разгерметизировался",- - пояснили сотрудники экстренной службы.

По информации ведомства, к счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий. Домашний питомец не пострадал, он прятался на балконе.