В Новосибирске собака взорвала баллон с дихлофосом
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 16:44
В российском городе Новосибирск собака случайно взорвала баллон с дихлофосом в жилом доме.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило региональное МЧС.
"Хозяин квартиры оставил на плите дихлофос. Когда в квартире никого не было, собака включила конфорки - об этом свидетельствуют следы зубов. От нагрева баллончик разгерметизировался",- - пояснили сотрудники экстренной службы.
По информации ведомства, к счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий. Домашний питомец не пострадал, он прятался на балконе.
