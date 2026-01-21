Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Новосибирске рухнула крыша торгового центра, есть пострадавшие

    Другие страны
    21 января, 2026
    14:54
    В Новосибирске рухнула крыша торгового центра, есть пострадавшие

    В Новосибирске (Россия) рухнула крыша двухэтажного торгового центра (ТЦ).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила областная прокуратура.

    Согласно информации, пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. Из-под завалов спасли женщину. Под завалами также может быть заблокирован мужчина.

    Сотрудники МЧС РФ приступили к поисково-спасательным работам.

    В ходе обрушения также повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных около здания ТЦ.

    Предварительной причиной обрушения стало скопление снега на крыше.

    Заведено уголовное дело.

